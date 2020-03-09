С днём рождения, Эльдорадио!

9 марта 1996 года из самого сердца лучшего города на Земле начала своё вещание петербургская радиостанция Эльдорадио! С тех пор, уже 24 года, как бы ни менялись времена, что бы ни происходило в мире, верны друг другу Петербург и Эльдорадио.

И мы хотим сказать спасибо за то, что любовь побеждает, нашим слушателям! Спасибо за то, что все эти годы вы с нами 101.4 FM! За то, что слушаете и слышите, за подарки, за критику, за вашу искреннюю привязанность, за неравнодушие. Спасибо за то, что вы есть!

Мы всей командой поздравляем вас с праздником и с удовольствием продолжим дарить Петербургу только положительные эмоции и только великолепную музыку из золотой коллекции Эльдорадио. Может быть, еще пару десятков лет… Кто знает ;)