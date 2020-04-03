День с Легендой на Эльдорадио: Gary Moore

«Когда я задремывал на уроках, мой школьный учитель шлепал меня по затылку и говорил: «Я смотрю, ты мечтаешь стать поп-звездой и размахивать большой красной гитарой!». На что я мысленно отвечал: «О, да ты у нас телепат!» (с)

Как-то отец спросил десятилетнего Гэри, не хочет ли он научиться играть на гитаре. «Я бы попробовал», - кивнул мальчик и молниеносно освоил инструмент, хотя был левшой и не знал даже, с какой стороны подходить к гитаре. Так началась история одного из лучших гитаристов мира.

Честно о себе, о музыке, о жизни. 6 апреля в течение всего дня на Эльдорадио Gary Moore: "День с Легендой"!