Перчатку Майкла Джексона продали на аукционе

Белая перчатка, расшитая стразами, ставшая легендарной деталью сценического костюма Майкла Джексона после клипа на песню "Billie Jean", буквально символ музыканта, вещь, из-за которой Майкла в СМИ долго называли "The Gloved One", ушла с молотка.

Лот приобрел неназванный покупатель за 104 286 долларов. Также он получил сопроводительное письмо, подтверждающее, что перчатка была изначально передана в дар ЮНИСЕФ в 1998 году, и конверт продюсерской компании MJJ Productions, основанной артистом!