Робби Уильямс о песне «We Are The Champions»

9 апреля 2001 года Робби Уильямс, Роджер Тейлор и Брайан Мэй записали "We Are The Champions" для фильма «История рыцаря».

"Это было замечательно! Просто замечательно!", – рассказывал Робби. "Я находился в одном помещении с настоящей историей, истинной легендой, было просто невероятно! И да, они попросили меня попробовать стать вокалистом. Роджер и Брайан! Они сказали это! Но… Хотя я кажусь очень уверенным в себе, я страдал от невероятно низкой самооценки. И я понял, что просто не могу позволить себе такую дерзость. Я отказался даже от попытки выйти на сцену и оказаться в одном эшелоне с Фредди Меркьюри, потому что он для меня просто ангельский — он богоподобный! Это было слишком страшно!".