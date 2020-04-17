«Пока люди нас не видели, они думали о группе самое плохое. Когда же они, наконец, посмотрели на нас, то еще больше убедились в том, что мы – кучка идиотов» (с) Кит Ричардс «Melody Maker», 18 июля 1964 года.

День с Легендой на Эльдорадио: The Rolling Stones.

«Роллинги» – влиятельнейшая, крепкая и одна из самых успешных команд из ныне выступающих! Кто эти парни сегодня не нужно никому объяснять. Количество проданных альбомов по всему миру превысило 300 миллионов копий, они собирают стадионы, их носят на руках миллионы поклонников. Ну, а 16 апреля 1964 года мир содрогнулся впервые. Свет увидел первенец «вольных странников» - альбом под названием «The Rolling Stones».

В честь этого эпохального события, после которого музыка уже не была прежней, на Эльдорадио 20 апреля "День с Легендой"!