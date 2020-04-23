Онлайн мастер-класс по рисованию вместе с Эльдорадио

Любите ли вы Санкт-Петербург так, как любим его мы? Давайте вместе признаемся ему в чувствах!

25 апреля в 17:00 Эльдорадио приглашает своих слушателей на увлекательный онлайн мастер-класс в карандашной технике, который состоится в прямом эфире в аккаунте Эльдорадио в Instagram. Вместе со знаменитым петербургским заводом красок "Невская палитра" мы воссоздадим на бумаге архитектурный ансамбль, сложившийся на берегах Невы. Проводником в мир живописи от Эльдорадио будет Ольга Шмелева, которая вместе со слушателями будет рисовать любимый город под чутким руководством профессионального художника.



Для полноценного участия в мастер-классе вам понадобятся цветные карандаши и бумага.

Но это еще не всё! Выкладывайте свои работы в профиль в Instagram, отмечайте в публикации аккаунт @eldoradio и ставьте хештег #эльдорадио. Авторам 10 лучших работ подарим профессиональные акварельные карандаши и бумагу для рисования.

Важно: ваш профиль в инстаграме должен быть открытым!