Она трижды оказывалась в Книге рекордов Гиннесса. Как первая сольная исполнительница, чей альбом возглавлял британский чарт 11 раз подряд и 21 неделю в целом. А также как единственная, чьи два альбома и два сингла одновременно оказались в первой пятерке хит-парада. Она настолько погружается в свои песни, что цунами ее искренности способно выбить слезу из самого черствого циника. Она творит как дышит.

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"День с Легендой" на Эльдорадио: Adele

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"Если моя жизнь станет такой безоблачной, что не смогу писать, я сама все испорчу, лишь бы вернуть вдохновение".

5 мая день рождения празднует блистательная Адель. На Эльдорадио в ее честь 27 апреля объявляется "День с Легендой"!