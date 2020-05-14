Онлайн мастер-класс по рисованию вместе с Эльдорадио

16 мая в 17:00 мы приглашаем вас на новый художественный онлайн мастер-класс, который состоится в прямом эфире в аккаунте Эльдорадио в Instagram.

Уже по доброй традиции мы проведем его совместно с петербургским заводом красок "Невская палитра"! Вместе с вами рисовать любимый Санкт-Петербург будет Ольга Шмелева, следуя подсказкам профессионального художника.

Запасайтесь заточенными карандашами, бумагой и хорошим настроением!

Выкладывайте свои работы на вашу страницу в Instagram, отмечайте в публикации аккаунт @eldoradio и ставьте хештег #эльдорадио. Авторов 10 лучших работ мы наградим ценными подарками от "Невской палитры".

Обратите внимание: ваш профиль в Instagram должен быть открытым!