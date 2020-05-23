День с Легендой на Эльдорадио: Kylie Minogue

Женщина невероятной красоты и таланта, самая популярная певица Австралии, актриса и модель - это всё о ней, о потрясающей Кайли Миноуг.

Певица из Мельбурна стала первой австралийкой, получившей статуэтку "Грэмми" в главной категории. Принц Чарльз лично вручал ей орден Британской империи за заслуги в музыкальном искусстве. Также Кайли принадлежит рекорд книги Гиннесса - её альбомы находились в первой пятёрке британских хит-парадов наибольшее количество десятилетий подряд!

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28 мая Кайли Миноуг отмечает свой день рождения, поэтому понедельник мы посвящаем этой солнечной певице! Слушайте весь день на Эльдорадио "День с Легендой". Вас ждут интересные факты о ярчайшей представительнице "зеленого континента" и любимые песни!