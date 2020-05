День с Легендой на Эльдорадио: a-ha

Трио a-ha - главная музыкальная группа Норвегии. В конце прошлого столетия их песни звучали отовсюду, а хиты не сходили с вершин мировых чартов. Мортен, Пол и Магне попали в Книгу рекордов Гиннесса, ведь их выступление на стадионе Маракана в 1991 году увидели 196 000 человек!

В честь дебютного альбома "Hunting High and Low" в первый день лета на Эльдорадио "День с Легендой"!

Вы знали, что у одного из лучших вокалистов Европы Мортена Харкета голос с диапазоном в пять октав, а хиты "Take on me" и "Summer moved on" в списке "100 лучших песен всех времен и народов"? Об этом и многом другом вы услышите 1 июня на Эльдорадио в рамках "Дня с Легендой"!