День с Легендой на Эльдорадио: Duran Duran

Имя этой группе дал персонаж фантастического фильма о приключениях в 4100 году. Чтобы походить на парней из будущего, бирмингемские музыканты начали одеваться во всё модное, и стали пионерами зарождавшейся новой романтики.Популярное синти-поп звучание быстро принесло плоды, и уже через пару группа Duran Duran оказалась на вершинах чартов и стала любимой группой принцессы Дианы. Свой первый альбом "Duran Duran" группа выпустила в июне 1981 года, в честь этого события на Эльдорадио "День с Легендой"!

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За свою историю Duran Duran издали более десяти альбомов, получили статуэтки "Грэмми", "BRIT Awards" и звезду на голливудской "Аллее Славы". Обладая чувством стиля, парни сотрудничали с модельерами Вивьен Вествуд и Джорджо Армани. К слову о визуализации, Duran Duran были первопроходцами в области качественных видеоклипов. Сразу несколько клипов группы были внесены в список лучших по версии музыкальных каналов, а ролик "Hungry Like The Wolf" стал и вовсе одним из самых популярных за всю историю MTV.

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Слушайте в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"! Вас ждут любимые композиции Duran Duran, интервью с музыкантами и интересные истории из жизни группы Саймона Ле Бона