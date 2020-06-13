День с Легендой на Эльдорадио: Paul McCartney

Знаменитый подданный Её величества - воплощение всей современной музыки, живая легенда, один из величайших музыкантов в истории, рыцарь Британской империи и защитник животных. На его творчестве выросли и воспитали свой музыкальный вкус миллионы людей! Список его музыкальных наград обширный, одних только статуэток "Грэмми" - 18 штук. Всё это о сэре Поле Маккартни, чей день рождения весь мир отмечает 18 июня.

В понедельник слушайте на Эльдорадио "День с Легендой: Пол Маккартни".

Билеты на концерты легендарного битла не достать. На концерт в Лас-Вегасе 4000 билетов раскупили за 7 секунд. На шоу в трех городах родной Англии поклонники всё выкупили еще быстрее! Визитная карточка сэра Пола Маккартни - песня "Yesterday, по мнению английских радиослушателей, является лучшей песней XX века! Композиция попала в книгу рекордов Гиннесса - на нее было сделано свыше 3500 кавер-версий.

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Обо всём этом и не только слушайте во время "Дня с Легендой" на 101.4 FM! Вас ждут истории из жизни музыканта и любимые песни The Beatles и Пола Маккартни.