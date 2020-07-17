День с Легендой на Эльдорадио: Carlos Santana

Один из известнейших гитаристов-виртуозов родом из Мексики, обладатель 10 премий "Грэмми", живой представитель легендарного фестиваля в Вудстоке в 1969 году. Его неповторимый стиль игры и великолепную мелодию не перепутаешь ни с чем. Сам музыкант о себе говорит: "Люди узнают меня с первой ноты. Это скорее хорошо, чем плохо". 20 июля Карлос Сантана отмечает день рождения! В честь этого латиноамериканского музыканта на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте на Эльдорадио "День с Легендой: Carlos Santana".

Карлос - потомственный музыкант, его отец был профессиональным скрипачом. Именно Хосе Сантана обучил азам музыки юного Карлоса, который вскоре взял в руки гитару и по сей день не расстаётся с ней. После переезда в Америку Карлос с головой погрузился в рок-н-ролл, где довольно быстро добился высот и признания. Карлос Сантана является почетным жителем своего родного городка Аутлан де Наварро. В честь него названа главная улица, а в память об отце воздвигнут памятник!

Слушайте "День с Легендой" на 101.4 FM! Вас ждут истории из жизни одного из величайших гитаристов современности, лучшие песни группы Santana и праздничная латиноамериканская атмосфера, присущая музыкантам из Южной Америки.