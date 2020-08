День с Легендой на Эльдорадио: C. C. Catch

Знаменитая блондинка с голубыми глазами с детства любила петь песни, но никогда не задумывалась о карьере певицы. В юности девушка занялась профессиональным дизайном одежды. Она без особого энтузиазма проработала три года на швейной фабрике и, если бы не случайная встреча со старым приятелем в местном баре, то мир никогда не узнал бы о Каролине Катарине Мюллер! Её мелодичный голос настолько очаровал продюсера Дитера Болена, что он назвал его бриллиантовым и предложил работать с молодой певицей. Так и зажглась звезда по имени C.C.Catch! 31 июля Каролина Катарина празднует свой день рождения, и в её честь на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 3 августа на 101.4 FM "День с Легендой: C.C.Catch".

Королева диско выпустила за свою карьеру 5 студийных альбомов. Её суперхиты "Can Lose My Heart Tonight", "Strangers by Night", "Heartbreak Hotel" и другие завоевали бешеную популярность у меломанов всей Европы от южных берегов Италии до фьордов Норвегии.

Слушайте в течение "Дня с Легендой" любимые песни C.C.Catch, а также интервью и жизненные истории певицы!