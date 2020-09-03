Эльдорадио открывает 25-й сезон вещания: прямой эфир из Петропавловской крепости

Эльдорадио запускает новый сезон 2020/2021 и готовит прямой эфир из самого сердца Санкт-Петербурга. 21 сентября с 07:00 до 12:00 шоу «Утро со светлой головой!» на Эльдорадио будет вещать из Флажной башни Петропавловской крепости.

Мы приглашаем всех слушателей Эльдорадио присоединиться к нашему праздничному эфиру и вместе встретить 25-й сезон вещания радиостанции в Санкт-Петербурге!

21 сентября с 07:00 до 12:00 слушайте 101.4 FM и следите за видеотрансляцией из Петропавловской крепости на eldoradio.ru и в сообществе Эльдорадио ВКонтакте.

Грандиозным завершением прямого эфира станет полуденный выстрел из пушки со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в честь открытия 25-го сезона вещания Эльдорадио в Санкт-Петербурге!