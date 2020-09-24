Эльдорадио открыло юбилейный 25-й сезон вещания в многочасовом прямом эфире из Петропавловской крепости.

Вещать из самого сердца Санкт-Петербурга в честь открытия нового сезона для Эльдорадио стало уже доброй традицией. Второй год подряд на один день Флажная башня Петропавловской крепости превращается в студию Эльдорадио, откуда с 07:00 до 12:00 выходит в эфир шоу «Утро со светлой головой!».

21 сентября на протяжении 5 часов сотни тысяч слушателей следили за прямым эфиром на 101.4 FM и онлайн, а также смотрели видеотрансляцию на сайте Эльдорадио и в сообществе радиостанции во ВКонтакте. В реальном времени петербуржцы могли наблюдать за происходящим в студии во время эфира и за эфиром, а также увидеть потрясающие виды на Санкт-Петербург, которые открывались благодаря эксклюзивной съёмке с высоты птичьего полёта.

Самые преданные поклонники Эльдорадио меняли свой маршрут по дороге на работу и приезжали во Флажную башню, чтобы лично сказать тёплые слова любимым ведущим и поздравить всю команду Эльдорадио с открытием сезона.

Ровно в полдень, сразу после завершения эфира, был произведён полуденный выстрел из пушки со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в честь открытия юбилейного 25-го сезона вещания в Санкт-Петербурге.

Андрей Дроздов, программный директор Эльдорадио: «В этом году открытие сезона для нас – особенный праздник! Мы открываем юбилейный 25-й сезон вещания в Санкт-Петербурге. За это время Эльдорадио стало одним из символов Петербурга, и мы очень этим гордимся! Сотни тысяч слушателей остаются с нами на протяжении всех этих лет, многие слушают Эльдорадио с первого дня вещания на 101.4 FM, и это самая большая награда для всей нашей команды. Место, откуда мы открываем сезон, тоже, конечно же, выбрано неслучайно. Долгое время у Эльдорадио был слоган «Прямо из сердца Петербурга», а история Северной столицы началась именно отсюда – с Петропавловской крепости. Это самое знаковое место города! Хочется выразить огромную благодарность Государственному музею истории Санкт-Петербурга за наше успешное многолетнее сотрудничество и блестящую реализацию совместных проектов».