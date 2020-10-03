"День с Легендой" на Эльдорадио: Sting

Живая легенда, знаменитый английский музыкант-мультиинструменталист, обладатель 17 премий "Грэмми". Актёр и филантроп Гордон Мэттью Томас Самнер, известный всему миру как Стинг, 2 октября празднует свой день рождения! В честь этого события в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 5 октября на 101.4 FM "День с Легендой: Sting".

На счету прославленного британского певца 14 сольных студийных альбомов, более 20 ролей в кинофильмах и 3 роли в театральных постановках. Его именем названа звезда на Аллее славы в Голливуде за достижения и вклад в области музыки. В прошлом году певец получил премию BMI за хит “Every Breath You Take", который удостоился звания самой популярной песней в истории радио.

Весь понедельник на Эльдорадио в рамках "Дня с Легендой" слушайте любимые песни Стинга, фрагменты из интервью с "Англичанином в Нью-Йорке", а также истории из жизни большого защитника природы и преданного футбольного болельщика.