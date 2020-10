"День с Легендой" на Эльдорадио: Chris De Burgh & Chris Norman

Эти герои рок-н-ролла практически ровесники, оба родились в октябре, но с разницей в два года. Тот сладкоголосый музыкант, что постарше - ирландец и большой коллекционер вина. Второй гитарист - знаменитый британец, участник классического состава группы "Smokie", а ныне популярный сольный музыкант. Их объединяют проникновенные музыкальные баллады, любовь к женщинам и трепетное отношение к любимому инструменту - гитаре!

Слушайте 19 октября на 101.4 FM "День с Легендой: Крис де Бург & Крис Норман".

Один Крис - хорошо, а два - совсем замечательно. Тем более, что они оба культовые музыканты своего времени. Общее количество проданных ими альбомов превышает 80 миллионов копий на двоих, а их песни узнают в любом уголке земли. "The Lady In Red", "Midnight Lady", "A Spaceman Came Travelling", "Some Hearts Are Diamonds" и другие лирические баллады навсегда в наших сердцах!

В понедельник в рамках "Дня с Легендой" слушайте истории из жизни и любимые песни Криса де Бурга и Криса Нормана! Начните неделю вместе с Эльдорадио и любимыми музыкантами!