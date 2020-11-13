День с Легендой на Эльдорадио: ABBA

Встречайте на Эльдорадио, пожалуй, самый известный и успешный коллектив за всю историю популярной музыки. Продажи их альбомов превысили 350 миллионов копий, а песни занимали первые места мировых хит-парадов как в 1970-х, так и в 2000-х годах! 15 ноября у вокалистки культовой группы ABBA Анни-Фрид Лингстад​ день рождения, в честь этого события на Эльдорадио устраивает целый «День с Легендой»!

Слушайте 16 ноября на Эльдорадио «День с Легендой: ABBA».

Яркая звезда группы из Стокгольма зажглась в 1974 году после выпуска сингла «Waterloo», с которым они выиграли конкурс «Евровидение». Все последующие годы вплоть до распада группы синглы с каждого альбома занимали первые строчки главных чартов мира. Несмотря на поп-направленность группа ABBA была включена в Зал славы рок-н-ролла за выдающиеся заслуги в музыке! В 2018 году ABBA объявила о воссоединении для записи новых песен и последующего «виртуального тура», в ходе которого выступать будут голограммы участников группы.

В течение "Дня с Легендой" на 101.4 FM слушайте любимые песни группы ABBA, интервью с участниками легендарного коллектива, а также истории из жизни знаменитой шведской четвёрки!