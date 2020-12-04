"День с Легендой" на Эльдорадио: Enigma

Enigma - самый таинственный музыкальный коллектив, его название переводится с греческого языка как "загадка". Их песни - новаторские музыкальные эксперименты с использованием звуков природы, григорианских хоралов и редких инструментов. Они создали свой собственный стиль "Энигматик", в котором позже стали выступать многие музыканты. Почти 30 лет группа была исключительно студийным проектом, пока в 2019 году музыканты не вышли на сцену исполнять свои композиции живьём. В декабре 1990 года Enigma выпустила свою дебютную пластинку MCMXC a.D. В честь этого события в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 7 декабря на 101.4 FM "День с Легендой: Enigma".

Мишель Крету - идейный вдохновитель и создатель группы Enigma. Вместе с супругой Сандрой они решили отойти от классического понимания музыкального коллектива и создали уникальный проект, не имеющего аналогов в мире. По их замыслу Enigma должна была стать загадочной группой, чья музыка не ассоциируется ни с кем из музыкантов, поэтому всё было инкогнито. До 1991 года, когда вследствие судебного процесса имена музыкантов были раскрыты немецкими СМИ. Но это не помешало группе записать 8 пластинок и стать культовым коллективом!

Весь понедельник на Эльдорадио в рамках "Дня с Легендой" слушайте любимые песни с группой Enigma, интервью с неповторимым коллективом, а также истории создания чарующих мелодий!