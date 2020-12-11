"Песни приносят ёлки" на Эльдорадио

Новый год - время волшебства и исполнения самых искренних желаний. А чтобы праздничная атмосфера царила в доме, Эльдорадио дарит своим слушателям красивые ёлки!

C 14 по 25 декабря на Эльдорадио игра "Песни приносят ёлки"! Каждый день на 101.4 FM для вас будут звучать новогодние композиции. Слушайте Эльдорадио, ловите подсказки ведущих и запоминайте, какая именно новогодняя песня сегодня призовая!

Как только вы услышите эту композицию, дозвонитесь в эфир по номеру 325-101-4 и мы привезём вам ароматную живую ёлочку!

Встречайте Новый год вместе с Эльдорадио!