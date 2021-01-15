День с Легендой на Эльдорадио: Sade

Настоящее имя этой певицы - Хелен Фолашаде Аду, близкие люди зовут её Хоуи, а весь мир знает её как Шаде - блестящую вокалистку одноименной группы! В юности девушка хотела посветить свою жизнь миру моды, и даже закончила художественный колледж, но... всё изменила встреча с музыкантами, которые позже собрали группу и назвались по имени своей единственной вокалистки - Sade! Знаменитая британка Шаде празднует день рождения 16 января, в её честь на Эльдорадио "День с Легендой"!

18 января на Эльдорадио "День с Легендой: Шаде".

История коллектива берет своё начало в 1982 году в Лондоне. Их музыка сочетает в себе элементы соул, джаза, ритм-н-блюза и софт-рока. За время своего существования Sade выпустили 6 полноценных альбомов и собрали большое количество музыкальных наград, включая четыре статуэтки "Грэмми".

В течение "Дня с Легендой" слушайте на 101.4 FM лучшие песни Шаде, а также интервью и истории из жизни великолепной певицы и популярной группы!