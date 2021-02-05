«Любовь без границ» на Эльдорадио

Специально ко Дню всех влюблённых Эльдорадио традиционно готовит роскошные подарки для своих слушателей.

Каждый день с 8 по 12 февраля с 09:00 до 10:00 в эфире шоу «Утро со светлой головой» пройдёт розыгрыш романтических уик-эндов в одном из самых шикарных отелей Санкт-Петербурга. Слушатели Эльдорадио проведут незабываемое время со своими любимыми в легендарном месте, которое славится своей многолетней историей, великолепными интерьерами, безупречным сервисом и, конечно, почётными гостями. Именно здесь император Николай II принимал принца Сиама, ужинал П.И. Чайковский, дал спонтанный концерт сэр Элтон Джон и пела Уитни Хьюстон. Сейчас здесь ждут встречи со слушателями Эльдорадио!

Для участия в розыгрыше необходимо дозвониться по номеру (812) 325 101 4 после специального сигнала и ответить на вопросы ведущего о предпочтениях любимого человека. После этого в прямом эфире ведущий свяжется с ним напрямую и задаст ему те же самые вопросы. Если ответы на вопросы обоих участников совпадают, Эльдорадио дарит паре романтический уик-энд в одном из лучших отелей Северной столицы ко Дню всех влюбленных!

Больше, чем игра! Больше, чем приз! Больше, чем любовь!