День с Легендой на Эльдорадио: Chris Rea

Музыкальная карьера этого знаменитого британца складывалась непросто. Он поздно пришел к музыке: первая гитара появилась только в 22 года после того, как наш герой вдохновился записями гитариста группы "Eagles". Свою первую полноценную пластинку этот музыкант-виртуоз выпустил в 27 лет. Однако, первый альбом, который добился высот в английском чарте - "Dancing with Strangers", вышел спустя почти 10 лет. Сегодня имя Криса Ри известно меломанам по всему миру. Его творчество отличается романтичностью, легкостью и светлой грустью. 4 марта Крис Ри отмечает день рождения! В его честь на Эльдорадио "День с Легендой".

Слушайте 4 марта на Эльдорадио "День с Легендой: Крис Ри".

Самым успешным альбомом в карьере музыканта на сегодняшний день является "The Road To Hell", который подарил нам и одноименный хит. На родине Криса эта пластинка получила статус платинового альбома 6 раз. Визитная карточка Криса Ри "Looking For The Summer", которая объединила лирику и пронзительность в одной песне, появилась через год в не менее удачном альбоме "Auberge".

В течение "Дня с Легендой" слушайте на Эльдорадио любимые песни Криса Ри, а также интервью с культовым блюзменом!