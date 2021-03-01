Выиграйте приглашения на шоу "Hollywood Music Marathon"

Эльдорадио приглашает всех поклонников симфонической музыки и мирового кино на вечер оркестровой музыки "Hollywood Music Marathon"!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 1 по 5 марта на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на шикарное музыкальное событие весны под аккомпанемент оркестра "Singolo Orchestra".

11 марта при поддержке Эльдорадио в петербургской филармонии мелодии из ваших любимых фильмов зазвучат в полной красе! Симфонический оркестр "Singolo Orchestra" сыграет для вас музыку из фильмов "Гладиатор", "Однажды в Америке", "Пираты Карибского моря", "Гарри Поттер" и других шедевров Голливуда! Погрузитесь в атмосферу волшебства и праздника вместе с Эльдорадио!

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на "Hollywood Music Marathon".