Выиграйте приглашения на шоу "Dance. Dance. Dance. Solo".

Эльдорадио представляет танцевальное шоу о любви "Dance. Dance. Dance. Solo"!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 15 по 19 марта на 101.4 FM и выигрывайте приглашения на спектакль одноактных балетов "Solo" с участием ведущих солистов Большого и Мариинского театров!

22 марта при поддержке Эльдорадио на сцене Александринского театра петербургские зрители увидят три постановки: "Monaxia", "С чистого листа" и "Все пути ведут на Север". Каждое балетное шоу – яркое явление в современном танце. И все они объединены одной идеей и великим чувством – любовью!

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на красивую танцевальную историю "Dance. Dance. Dance. Solo"!