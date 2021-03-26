День с Легендой на Эльдорадио: Lady Gaga

Её настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, а свой псевдоним певица получила в честь знаменитой песни группы Queen. Себя она называет "монстром", а СМИ окрестили диву званием "самая провокационная из поп-звёзд". Она до такой степени влюблена в своих собак, что когда зимой у нее похитили французских бульдогов, за их возвращение звезда предложила вознаграждение в полмиллиона доллларов! К счастью, питомцы вернулись к хозяйке в целости и сохранности. 28 марта у Леди Гаги юбилей, и в понедельник, в честь этого, на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 29 марта на Эльдорадио "День с Легендой: Lady Gaga".

Актриса, певица, дизайнер, продюсер - это всё о разносторонней личности Гаги. В её творческой копилке на сегодняшний день 8 студийных альбомов, десяток ролей в кино, премии "Оскар", "Грэмми" и другие. Её потрясающие шоу с обилием танцев и разнообразных нарядов приводят в восторг всех пришедших!

В понедельник в рамках "Дня с Легендой" слушайте на 101.4 FM песни Леди Гаги и истории о неповторимой певице!