Выиграйте приглашения на премьеру фильма "Мой год в Нью-Йорке"

На широкие экраны при поддержке Эльдорадио выходит новый фильм "Мой год в Нью-Йорке"!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 5 по 9 апреля на 101.4 FM и выигрывайте приглашения на показ новой картины с Сигурни Уивер – "Мой год в Нью-Йорке".

10 апреля в Санкт-Петербурге пройдет закрытая премьера фильма. Вступайте в наше сообщество ВКонтакте, подписывайтесь на Эльдорадио в Инстаграме и выигрывайте пригласительные билеты!

"Нью-Йорк 90-х, в нем бурлит жизнь, он как магнит притягивает молодых и талантливых. Юной Джоанн выпадает удача — она устраивается ассистенткой в литературное агентство, оказываясь в самом сердце богемного Нью-Йорка. Втайне она мечтает писать и теперь разрывается между карьерой, призванием и мужчинами. Разобраться во всем этом ей помогает голос в телефонной трубке — великий Дж. Д. Сэлинджер, который как мудрый старый профессор готовит ее к финальному экзамену во взрослую жизнь"

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на новую комедийную мелодраму "Мой год в Нью-Йорке"!