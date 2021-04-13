Выиграйте приглашения на ретроспективу "Властелина колец"

В честь 20-летия выхода на экраны культовой трилогии "Властелин колец", Эльдорадио приглашает своих слушателей на ретроспективу фильмов в кино!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 12 по 15 апреля на 101.4 FM и выигрывайте приглашения на показ всех трёх отреставрированных фильмов на широком экране!

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Сказания о Средиземье — это хроника Великой войны за Кольцо, войны, длившейся не одну тысячу лет... Этой весной вы можете увидеть трилогию на широком экране вместе с Эльдорадио!