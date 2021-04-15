Выиграйте подарочный набор от Эльдорадио

Эльдорадио подготовило для своих слушателей по-настоящему изысканные подарки!

Совместно с производителем высококачественного шоколада Amazing Cacao, который по праву считается одним из лучших в Европе, мы подготовили потрясающую весеннюю коллекцию шоколада и кофе.

С 19 по 30 апреля слушайте «Утро со светлой головой» на Эльдорадио и выигрывайте эксклюзивные подарочные наборы.



Amazing Cacao – это настоящий отборный кофе и шоколад без примесей и ароматизаторов.

Слушайте 101.4 FM – откройте для себя особый, неповторимый вкус кофе и шоколада, который с любовью сделан в Санкт-Петербурге для слушателей Эльдорадио!