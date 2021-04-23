День с Легендой на Эльдорадио: Barbra Streisand

Актёрский дебют сходу принёс ей премию "Оскар", а за более чем полувековую карьеру она записала 36 студийных альбомов. Барбра стала одной из самых титулованных певиц за всю историю музыки, а также получила главные награды в области кино, телевидения и театра в США. В детстве она сказала, что обязательно споёт для президента Америки, и в 1995 году это случилось. Сейчас она живая икона Голливуда, а всё началось еще в середине прошлого века... 24 апреля несравненная Барбра Стрейзанд отмечает день рождения! В её честь в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой".

Слушайте 26 апреля на Эльдорадио "День с Легендой: Barbra Streisand".

"Я приехала в Голливуд, не вставив новых зубов, не поменяв форму носа и не сменив имени. Это делает мне честь", – сказала одна из величайших певиц современности Барбра Стрейзанд!

Весь понедельник в рамках "Дня с Легендой" слушайте на 101.4 FM любимые песни Барбры Стрейзанд, а также интервью с яркой звездой XX века!