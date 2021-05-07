День с Легендой на Эльдорадио: Enrique Iglesias

Cамый популярный латиноамериканский певец в мире празднует день рождения 8 мая. Но его карьера могла сложиться иначе, ведь знаменитый отец хотел, чтобы сын стал бизнесменом. Для этого он отдал сына учиться на финансовый факультет. К счастью, творческая натура победила, и молодой студент бросил учебу, начал сочинять песни и уехал в Канаду! Встречайте в понедельник на Эльдорадио знаменитого испанца Энрике Иглесиаса!

Слушайте 10 мая на Эльдорадио "День с Легендой: Enrique Iglesias".

Мировой успех пришел к Энрике в 1999 году после выхода фильма "Дикий, дикий Запад", в котором звучала заглавная песня "Bailamos". После этого были мировые туры, суперпопулярный альбом "Escape", который считается лучшим в карьере певца. Премии "Грэмми" и "Billboard Music Award", роли в кинофильмах и сериалах. Также Энрике может похвастаться дуэтами с Уитни Хьюстон, Лайонелем Ричи, Сиарой и другими. В его арсенале песни не только на английском, но и на испанском языке, поэтому армия поклонников распространилась на оба полушария!

Слушайте обо всем этом в течение "Дня с Легендой" на 101.4 FM! Вас ждут романтические песни Энрике Иглесиаса, интервью с певцом и истории из жизни!