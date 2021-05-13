День с Легендой на Эльдорадио: Cher

Полное имя этой американской дивы армянского происхождения — Шерилин Саркисян, но весь мир знает её по более короткому и звучному имени — Шер! Свою карьеру она начала еще в 60-х годах прошлого века и, на радость зрителям, выступает по сей день. В копилке её наград — "Оскар", "Грэмми", пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля и другие почетные статуэтки. Помимо творческой деятельности певица занимается благотворительностью, филантропией и помогает животным. 20 мая Шер отмечает юбилей, и в её честь в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 17 мая на Эльдорадио "День с Легендой: Cher".

Шер принадлежит сумасшедшее достижение - она единственная из исполнительниц, чьи песни достигали высшие места американских чартов на протяжении шести десятилетий подряд. Её концертный тур "Living Proof: The Farewell Tour" собрал более 250 миллионов долларов, и признан одним из самым коммерчески успешных турне женщины-исполнителя. За свою карьеру она продала свыше 100 миллионов копий альбомов, и входит в список лучших музыкантов в истории!

Слушайте в понедельник в рамках "Дня с Легендой" любимые песни Шер, истории из жизни законодательницы моды, а также интервью с одной из успешнейших женщин в музыкальной индустрии!