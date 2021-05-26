Эльдорадио открывает свою песчаную скульптуру

Эльдорадио открывает собственную песчаную скульптуру у стен Петропавловской крепости! В пятницу, 28 мая ведущие шоу "Утро со светлой головой!" Лена Денисова и Семён Зверев торжественно перережут ленточку в прямом эфире.

28 мая в 10:30 слушайте Эльдорадио и следите за прямым эфиром с пляжа Петропавловской крепости в аккаунте Эльдорадио в Instagram!

Открытие оригинальной скульптуры Эльдорадио состоится в рамках фестиваля песчаных скульптур "Мир без границ".