Эльдорадио проведёт серию летних эфиров под открытым небом

Эльдорадио традиционно настраивает Санкт-Петербург на летнюю волну!

В этом году помимо обновлённого утреннего шоу "Лето со светлой головой!" и музыкального оформления, Эльдорадио подготовило особенные сюрпризы для слушателей.

Каждую пятницу, с 4 июня по 30 июля с 07:00 до 10:00, ведущие утреннего шоу Эльдорадио Лена Денисова и Семён Зверев будут вести прямой эфир под открытым небом Санкт-Петербурга. Каждую пятницу это будет новая локация, где слушатели смогут случайно встретить любимых ведущих.