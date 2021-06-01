Выиграйте приглашения на шоу Disney "Волшебные мелодии"

Эльдорадио приглашает слушателей на премьеру киноконцерта Disney "Волшебные мелодии"!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 2 по 4 июня на 101.4 FM и выигрывайте приглашения на киноконцертное шоу Disney "Волшебные мелодии"!

5 июня при поддержке Эльдорадио ваши любимые мелодии из мультфильмов оживут! Большой симфонической оркестр исполнит ​легендарные композиции из таких шедевров анимации как "Холодное сердце", "Король Лев", "Русалочка", "Аладдин", "Покахонтас" и других фильмов Disney.

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на Disney "Волшебные мелодии".