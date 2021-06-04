День с Легендой на Эльдорадио: Boy George

«Мне кажется, в музыкальной индустрии слишком много ограничений. Это должен быть рок-н-ролл! Это должна быть свобода выражения. Но люди говорят: "нет, ты не можешь делать это так, потому что так не делается". Если не наплевать на их мнение, то можно попрощаться с творчеством вообще».

Мальчик из благополучной многодетной семьи, ставший одним из самых отпетых и эпатажных хулиганов в рок-музыке. Один из пионеров жанра "новая романтика", который устроил революцию на британской музыкальной сцене.

В этом году Бой Джордж празднует 60-летие, и в понедельник на Эльдорадио в честь музыканта "День с Легендой".

Слушайте 7 июня на Эльдорадио "День с Легендой: Boy George".