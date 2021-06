День с Легендой на Эльдорадио: Lionel Richie

«Hello, is it me you're looking for»

Одна из ярчайших звезд поп-музыки начала 80-х годов родилась 20 июня 1949 года. Вершину Олимпа он делил с Принсом и Майклом Джексоном, хотя первоначально хотел стать священником. Свою карьеру наш сегодняшний герой начинал в качестве саксофониста в группе The Commodores, позже он покинул её и занялся сольным творчеством. Это именно он написал визитную карточку Кенни Роджерса "Lady", а после уже для себя придумал "Hello", которая была номинирована на "Грэмми" в двух категориях. Кстати, в том же 1984 году ему выпала честь закрывать своим выступлением Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Все 13 синглов, выпущенных им в 1981—1987 годах, попали в лучшую десятку американского чарта, пять из них — на первое место.

Это всё о нем – об улыбчивом и талантливом Лайонеле Ричи!

Слушайте 21 июня на Эльдорадио "День с Легендой: Lionel Richie".