Выиграйте приглашения на концерт Хиблы Герзмавы

Эльдорадио представляет концерт звезды мировой оперы Хиблы Герзмавы в сопровождении оркестра!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 28 июня по 2 июля на 101.4 FM и выигрывайте приглашения на выступление Хиблы Герзмавы в сопровождении оркестра под управлением народного артиста Сергея Жилина.

8 июля при поддержке Эльдорадио в Петербурге пройдет концерт лауреата Государственной премии России «за вклад в оперное искусство» Хиблы Герзмавы. Дива покажет все грани своего разностороннего дарования! Критики отмечают не только особенный голос певицы, сочетающий силу и мощь и почти молитвенный лиризм, но и ее яркую сценичность. Хибла Герзмава – одна из самых стильных и артистичных оперных певиц в мире.

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на большой концерт оперной дивы!