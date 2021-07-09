Выиграйте приглашения на фестиваль "Summer Music Park"

Эльдорадио приглашает слушателей на open-air популярной музыки "Summer music park"!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 12 по 16 июля на 101.4 FM и выигрывайте приглашения на уникальный концерт "Summer music park". Мероприятие пройдет под открытым небом с ограниченным количеством людей.

В этот музыкальный вечер каждый найдет себе произведение по вкусу. Шедевры рока и классики, голливудские саундтреки и легендарные романтические баллады. Все гости, пришедшие в сад, насладятся звучанием переполненной эмоциями музыки под кронами вековых деревьев, а также получат уникальный опыт общения с природой, прогуливаясь по таинственный уголкам и дорожкам сада, когда сад уже закрыт для посетителей.

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на юбилейный "Summer music park" в Ботаническом саду.