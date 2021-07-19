Выиграйте пригласительные на шоу "Прекрасная М. В поисках утраченной любви".

Эльдорадио приглашает слушателей на театральную постановку в новом автомобильном формате!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 19 по 21 июля на 101.4 FM и выигрывайте приглашения в единственный в Европе автотеатр! Вас ждёт яркая театральная постановка "Прекрасная М. В поисках утраченной любви".

Спектакль "Прекрасная М. В поисках утраченной любви" рассказывает историю знаменитой балерине, которая отправляется в путешествие по миру в поисках любви. Шоу объединит в себе разные танцевальные направления от балета до контемпорари, мощные вокальные партии, акробатические номера и интерактивные элементы.

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на театральное шоу "Прекрасная М. В поисках утраченной любви".