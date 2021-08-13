День с Легендой на Эльдорадио: Army Of Lovers

Своё имя они взяли из одноименного фильма, а название первого альбома целиком отображает их музыкальный стиль. Эпатажные и скандальные шведы "Army of Lovers" ворвались в мир шоу-бизнеса громко и красиво. Их экстравагантные клипы были запрещены на музыкальных телеканалах, а покорение мира началось не с родной Скандинавии, а в стране восходящего солнца. 13 августа 1990 года вышел их дебютный альбом "Disco Extravaganza". Спустя время именно эта пластинка попала в список 50 самых популярных альбомов когда-либо изданных в Японии.

Слушайте 16 августа на Эльдорадио "День с Легендой: Army of Lovers".

Состав группы неоднократно менялся, но Александр Бард и Жан-Пьер Барда - неизменный костяк "Армии любовников". За свою карьеру они выпустили 4 танцевальных студийных альбома, каждый из которых вызывал бурю эмоций у поклонников и музыкальных критиков. Харизматичные, дерзкие и неповторимые музыканты навсегда оставили яркий след в мировой поп-культуре.

Слушайте в понедельник "День с Легендой" на 101.4 FM с "Army of Lovers". Вас ждут любимые песни, истории о группе и истории от первого лица.