Фотоотчет с шоу "Лето со светлой головой"

Горячее лето 2021 года неумолимо заканчивается, но оно было интересным, ярким и запоминающимся!

Утреннее шоу Эльдорадио провело серию выездных эфиров из разных уголков нашего города. Лена Денисова и Семён Зверев будили вас каждую пятницу с 7 до 10 утра из скверов и садов, с набережных и из уютной кофейни, и даже из кабины рыжего винтажного авто.

Уже совсем скоро "Утро со светлой головой" вернётся из отпуска, а пока что смотрите наши летние фотографии в сообществе Эльдорадио ВКонтакте. Вспомним вместе, как это было. И спасибо всем, кто приходил к нам в гости. Без вас это было бы не так здорово. До новых встреч, друзья.

Фотоальбом с фотографиями здесь.