День с Легендой на Эльдорадио: Mylene Farmer

Её называют французской Мадонной, а в детстве нашу героиню зачастую принимали за мальчика из-за короткой стрижки и подражания сверстникам. Позже она занялась верховой ездой, мечтала посвятить cвою жизнь лошадям и стать актрисой. Ни с тем, ни с другим полноценной карьеры не сложилось, но, забегая вперед, скажем, что роман с лошадьми продолжается по сей день, и в кино несколькими ролями эта знойная женщина может похвастаться. 12 сентября родилась одна из самых ярких французских певиц - Милен Фармер!

Слушайте 13 сентября на 101.4 FM "День с Легендой: Милен Фармер".

Концерт Милен Фармер – мировое событие, а увидеть его – настоящая удача. Билеты раскупаются с неимеверной скоростью. Певица нечасто выступает, но еще реже даёт интервью, оставляя за собой флёр недосказанности, поэтому синоним её имени – "женщина-загадка". Милен – самая высокооплачиваемая франкоязычная певица в мире. Каждый её альбом получил статус "платина", а всего было продано свыше 30 миллионов копий по миру.

В понедельник в рамках "Дня с Легендой" слушайте интервью и любимые песни Милен Фармер! Весь день только на Эльдорадио – женщина, оставившая неизгладимый след в мировой музыке!