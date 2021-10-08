"Утро со светлой головой" вещает из Петропавловской крепости

Эльдорадио трепетно хранит красивые традиции, поэтому 13 октября мы снова увидимся с вами в самом сердце города!

Под занавес золотой осени мы встретимся в Флажной башне Петропавловской крепости! Слушайте в среду, 13 октября, на 101.4 FM с 07:00 до 12:00 шоу «Утро со светлой головой!» с Леной Денисовой и Семёном Зверевым.

Следите за нашим праздничным эфиром в прямой видеотрансляции из Петропавловской крепости на сайте eldoradio.ru и в сообществе Эльдорадио ВКонтакте!

Ярким финалом специального эфира станет традиционный полуденный выстрел из пушки со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости!