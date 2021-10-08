День с Легендой на Эльдорадио: Dire Straits

В 1977 году братья Марк и Дэвид Нопфлеры вместе с Джоном Иллсли и Пиком Уизерсом оказались в "Отчаянном положении". Да нет, у парней всё было хорошо, просто они создали новую рок-группу и назвали ее "Тяжкая ситуация", или "Dire Straits"! На их счету 6 студийных альбомов, 4 статуэтки "Грэмми" и отметка в "Зале славы рок-н-ролла". 7 октября 1978 года Dire Straits выпустили дебютную пластинку с одноименным названием и заглавным синглом "Sultans of Swing". В честь этого события на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 11 октября "День с Легендой: Dire Straits".

Первый альбом Dire Straits записали за 12 дней, и обошелся он в 25000 долларов. Он стал неоднократно платиновым, попал на вершины мировых чартов, а группа быстро приобрела звёздный статус. Но, несмотря на это, братья Нопфлеры славу невзлюбили. В своём интервью Марк заявил: "Я люблю успех. Успех означает, что я могу купить мотоциклы Gibson Les Pauls и Triumph 1959 года выпуска. Но я не люблю славу. Она лишь мешает тому, что вы делаете, не имея никаких преимуществ...".

Слушайте весь понедельник в рамках "Дня с Легендой" на Эльдорадио песни DireStraits и интервью с Марком Нопфлером и его командой!