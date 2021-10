Выиграйте пригласительные на шоу Queen Symphonic

Эльдорадио приглашает слушателей на оригинальное симфоническое рок-шоу "Queen Symphonic"!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 11 по 15 октября на 101.4 FM и выигрывайте приглашения на уникальную постановку, в которой прославляется музыка легендарной группы Queen!

Всех участников Queen Symphonic лично прослушивал и утверждал Брайан Мэй, что еще раз подтверждает высочайший уровень шоу. Шоу гастролирует по миру с 2000 года, сотни тысяч людей насладились любимыми "We Will Rock You", "Bohemian Rhapsody", "Radio GaGa", "We Are The Champions" в новом звучании. Равнодушных зрителей нет!

