"День с Легендой" на Эльдорадио: Chris Norman

Этот британский герой рок-н-ролла участник классического состава группы "Smokie", а ныне популярный сольный музыкант. На его счету 20 сольных студийных альбомов в различных жанрах, объединенных любовью к женщинам и инструменту всей жизни - гитаре!

Слушайте 18 октября на 101.4 FM "День с Легендой: Крис Норман".

Крис - культовый мультиинструменталист и композитор. Общее количество проданных им альбомов превышает 40 миллионов копий, а его песни узнают в любом уголке земли. "Midnight Lady", "Stumblin' In", "Some Hearts Are Diamonds" и другие лирические произведения навсегда в наших сердцах!

В понедельник в рамках "Дня с Легендой" слушайте истории из жизни и любимые песни Криса Нормана! Начните неделю вместе с Эльдорадио и пронзительными балладами.