Эльдорадио провело традиционный эфир из Петропавловской крепости

Уже третий год подряд одна из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга, Флажная башня Петропавловской крепости, на один день превращается в студию Эльдорадио, откуда в эфир выходит шоу «Утро со светлой головой!».

13 октября с 7:00 до 11:00 ведущие утреннего шоу Лена Денисова, Семён Зверев и ведущий новостей Александр Карташов будили слушателей из самого сердца Северной столицы. Сотни тысяч петербуржцев следили за эфиром на радио и онлайн, а также смотрели видеотрансляцию на сайте радиостанции и в официальном сообществе во ВКонтакте. Слушатели могли наблюдать за ведущими во время эфира и за эфиром, а также любоваться великолепными видами на город, которые открывались благодаря эксклюзивной съёмке с высоты птичьего полёта.

Не обошлось и без сюрпризов! На протяжении всего эфира во Флажную башню приезжали поклонники Эльдорадио, чтобы лично увидеть ведущих, которые стали уже такими родными, сфотографироваться с ними на память и подарить с любовью приготовленные подарки.

Смотрите полный фотоотчет с праздничного эфира в нашем альбоме в сообществе во ВКонтакте: https://vk.com/album-4581_281709895 !



