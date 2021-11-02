Вещание Санкт-Петербург
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"День с Легендой" на Эльдорадио: Joe Dassin

&quot;День с Легендой&quot; на Эльдорадио: Joe Dassin
02.11.2021

Он – один из самых известных французских исполнителей и один из самых узнаваемых голосов в мире за всю историю. "Et si tu n'existais pas", "Salut", "Les Champs-Elysées"... Несомненно его песни будут жить вечно! 

Слушайте 8 ноября на Эльдорадио: "День с Легендой: Джо Дассен".

Благодаря тому, что все самые известные композиции Джо Дассен исполнил на французском языке, его песни и голос стали в буквальном смысле одним из символов Франции. Однако, французский не был родным языком музыканта. Джо Дассен родился в Нью-Йорке, затем поселился с родителями в Лос-Анджелесе, и в детские годы говорил на английском. 

Джо Дассен от природы был очень застенчивым и не сразу смог признать тот факт, что музыка - его призвание. Он готовился стать журналистом или писателем. Мир узнал о Джо Дассене благодаря его первой супруге Мариз Массьера, которая подарила мужу любительскую запись его песен, а позже настояла на встрече с "нужными" людьми. После того, как Джо Дассен запел на французском, на него мгновенно обрушилась популярность.

С момента записи легендарных песен Джо Дассена прошло более 40 лет, и они до сих пор возглавляют списки самых значимых лирических музыкальных композиций в истории!

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